Covid-19

O Governo solicitou hoje a abertura de "forma condicionada" das juntas de freguesia onde se encontram instalados postos dos CTT, lembrando que os serviços postais são "verdadeiramente essenciais" e garantem a entrega das pensões.

Em comunicado, o Ministério das Infraestrutura e da Habitação adianta que enviou hoje uma carta à Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) para que as juntas de freguesia onde se encontram instalados postos dos CTT possam abrir diariamente, "ainda que de forma condicionada", entre as 09:00 e as 12:00.

O pedido, é referido, insere-se na necessidade de continuidade dos serviços essenciais, prevista no decreto que determinou o estado de emergência devido à pandemia de covid-19.