Actualidade

O Ministério da Cultura informou ter ordenado a antecipação do pagamento da prestação trimestral à Orquestra do Norte, para permitir o pagamento dos ordenados em atraso hoje revelados pela comissão de trabalhadores.

"Foram dadas instruções para que, à semelhança do decidido relativamente aos programas de apoio sustentado da DGArtes [Direção Geral das Artes], fosse prorrogado o prazo de entrega, por parte da entidade promotora, do relatório de atividade e contas, assegurando-se, ainda assim, o pagamento imediato da prestação trimestral por parte da DGArtes, que apenas seria devido após a entrega e análise do referido relatório", lê-se num esclarecimento da tutela, enviado à agência Lusa.

Os funcionários da Orquestra do Norte, com sede em Amarante, informaram hoje que se encontram em atraso os salários de janeiro, fevereiro e março.