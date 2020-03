Covid-19

As bibliotecas municipais de Alcobaça e Pombal juntaram-se aos esforços de produção de viseiras protetoras, de modo a ajudar a equipar quem combate a pandemia de covid-19, avança a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

Segundo informação da DGLAB, as duas bibliotecas públicas estão encerradas, tal como as suas restantes parceiras, mas "continuam a prestar serviço à comunidade", concretamente através da disponibilização de impressoras 3D para produção de viseiras protetoras.

Para a DGLAB ambas as instituições configuram "exemplos de que as bibliotecas são muito mais do que livros", podendo "contribuir para a comunidade" com "recursos muito pouco tradicionais" nestes espaços.