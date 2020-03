Covid-19

A Comunidade Intermunicipal (CIM) das Terras de Trás-os-Montes anunciou hoje que está disponível para apoiar com um milhão de euros a realização de testes à covid-19 e nos lares da região.

As nove autarquias desta CIM decidiram "criar uma bolsa de cerca de um milhão de euros para combater os efeitos do Covid-19 no território" em que "a principal prioridade é traçar um plano dirigido, especialmente, aos utentes e funcionários dos lares da região".

O plano de ação da CIM, que aguarda por orientações das autoridades de saúde, "passará pela aquisição dos testes, definição de locais para acolhimento das pessoas, reforço do projeto da bolsa de voluntários e possível recrutamento de profissionais com formação específica na área".