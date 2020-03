Covid-19

O Ministério da Justiça revelou hoje que aumentou para quatro o número de infetados com covid-19 no sistema prisional e que estão todos em isolamento domiciliário segundo indicação da saúde pública.

Em comunicado, o Ministério da Justiça adianta que os infetados com o novo coronavírus são um guarda prisional do Hospital Prisional S. João de Deus (Caxias), uma auxiliar do mesmo hospital, um outro guarda da cadeia de Custoias, no Porto, e uma mulher que entrou no sistema prisional já infetada e que está em isolamento hospitalar.

O ministério recorda que estão proibidas as visitas aos reclusos, que o Plano de Contingência para a covid-19 tem sido regularmente atualizado e que na segunda-feira foram distribuídas 13.900 máscaras pelos estabelecimentos prisionais de todo o país, exceto nos das regiões autónomas.