Covid-19

O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano desvalorizou hoje a avaliação positiva do FMI ao programa de assistência técnica ao país e os indicadores nacionais, alertando para a nova realidade provocada pela pandemia e assumindo que o Orçamento em vigor "pifou".

"Era tudo indicadores bons e que agora estão todos em causa. Portanto, o quadro mudou de forma radical. Agora, praticamente, o PCI [programa de assistência técnica] já não existe, porque o Orçamento pifou. Nós, até em função daquilo que está em causa, nem sequer podemos falar hoje de um Orçamento retificativo em termos de substância", afirmou Olavo Correia, que é também ministro das Finanças.

Em conferência de imprensa na cidade da Praia, para explicar algumas medidas do Governo para minimizar os impactos da crise económica que já se sente no arquipélago, dependente do turismo e fechado ao exterior devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, Olavo Correia assumiu a preparação de um novo Orçamento do Estado para 2020.