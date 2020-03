Covid-19

A Universidade de Coimbra (UC) está a trabalhar na produção em larga escala de viseiras de proteção contra a covid-19 para os profissionais de saúde, foi hoje anunciado.

Uma equipa de investigadores e alunos liderada por Norberto Pires, do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, "desenvolveu um modelo de viseira, de fácil produção e montagem, que disponibilizou livremente para ser utilizado por qualquer cidadão no fabrico" do material, através de impressoras 3D, anunciou hoje a Universidade de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a nota de imprensa, com base no modelo desenvolvido já foram produzidas em colaboração com empresas cerca de dez mil viseiras, que serão entregues a unidades de saúde da região Centro, sendo o objetivo alargar esse número, reunindo cada vez mais entidades neste esforço.