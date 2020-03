Covid-19

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais dois casos de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 41 desde o início do surto do novo coronavírus.

Os dois casos são relativos a uma mulher de 47 anos e a um homem 20 anos, residentes de Macau, informou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

"O 40.º caso, a doente é uma mulher de 47 anos de idade, residente de Macau, doméstica, que regressou a Macau proveniente do Reino Unido", explicou, acrescentando que "o 41.º caso foi diagnosticado num homem de 20 anos de idade, estudante no Reino Unido, filho do 40.º caso".