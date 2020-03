Covid-19

O número de casos confirmados da covid-19 nos Açores aumentou hoje para 49, com um novo resultado positivo no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, que está desde domingo em cordão sanitário.

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores tinha divulgado, em comunicado de imprensa, ao final da manhã, a existência de apenas um novo caso positivo na região, um homem com 57 anos, com "história de viagem recente ao exterior", mas na conferência de imprensa diária o responsável pela entidade acrescentou um segundo caso, um homem, de 60 anos, do concelho da Povoação.

Segundo o responsável da Autoridade de Saúde Regional, o homem integra uma das duas cadeias de transmissão local ativas no concelho, mas não se verificou até ao momento transmissão secundária.