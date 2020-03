Covid-19

As autoridades sanitárias angolanas ainda não verificaram uma procura desenfreada pela cloroquina nas farmácias do país, há algum tempo em desuso no país, e que está a ser usada em alguns países no tratamento da covid-19.

A informação foi hoje avançada à agência Lusa pela médica infeciologista angolana Maria das Dores Mateta, instada a comentar o uso da cloroquina no tratamento ao novo coronavírus, pandemia que já causou dois mortos em Angola de um total de sete casos positivos.

Segundo Maria das Dores Mateta, a covid-19, causada pelo novo coronavírus, é uma doença que não tem tratamento nem um medicamento específico, mas o que vem acontecendo é o uso de vários fármacos já usados para outras patologias, como é o caso de antirretrovirais para o HIV, um antiviral usado para o Ébola e a cloroquina, um medicamento antimalárico.