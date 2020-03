Covid-19

A Universidade do Porto (UP) está a produzir o líquido para os tubos onde se colocam as zaragatoas de colheita de amostras à covid-19 para distribuir pelos hospitais, disse hoje à Lusa o coordenador da iniciativa e vice-reitor.

A produção, com base na Faculdade de Farmácia da UP, começou na segunda-feira e envolve docentes e técnicos laboratoriais, referiu Pedro Rodrigues.

No primeiro dia montaram 4.300 tubos, já entregues aos centros hospitalares de São João e Santo António, ambos no Porto, que depois articularão com os restantes hospitais da região as suas necessidades, adiantou.