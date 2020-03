Covid-19

O Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde disse hoje que Portugal ainda não respondeu aos pedidos de informação sobre quatro casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) portuguesa que passaram pelo arquipélago.

Na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia de covid-19 no arquipélago, realizada ao final da tarde na cidade da Praia, Artur Correia avançou que Cabo Verde continua sem registar novos casos da doença desde a confirmação do sexto positivo, em 28 de março, e que todas as análises a situações suspeitas deram resultado negativo.

Insistentemente confrontado com o caso "dos portugueses" - uma referência ao boletim de há dois dias da Direção-Geral da Saúde (DGS), que identificava em Portugal quatro casos confirmados de covid-19 provenientes de Cabo Verde -, o Diretor Nacional de Saúde disse que Lisboa ainda não respondeu ao pedido de dados sobre esses casos, necessários para investigar possíveis contactos durante a passagem pelo arquipélago.