Covid-19

O Sindicato dos Trabalhadores de 'Call Center' (STCC) acusou hoje a empresa Teleperformance de se recusar a encerrar um 'call-center' em Lisboa, apesar de diversos casos confirmados de covid-19, de acordo com um comunicado.

"O STCC tem conhecimento de vários casos confirmados de covid-19 no 'call-center' da Teleperformance da Infante Santo. Existe a confirmação de um caso na campanha Bankinter no piso -2 do edifício e de, pelo menos, três casos na campanha Chubb no piso 2. Um deles encontra-se já hospitalizado", alertou a estrutura sindical.

A Lusa contactou a Teleperformance, mas a empresa não quis comentar esta questão.