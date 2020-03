Covid-19

Um grupo de 150 médicos de Saúde Pública assinou uma carta dirigida à Provedora de Justiça manifestando "profunda consternação" por esta considerar desadequado que os portugueses vindos do estrangeiro tenham de cumprir isolamento profilático devido à covid-19.

"Foi com profunda consternação que nós, médicos de Saúde Pública e signatários desta carta, recebemos a informação do parecer de vossa excelência de dia 24 de março", pode ler-se no início da missiva subscrita por 149 clínicos, divulgada hoje à agência Lusa.

O grupo de 150 médicos admitiu, nesta carta, acreditar "na boa intenção" do parecer de Maria Lúcia Amaral, mas argumentou que "a sua apreciação veio desencadear um processo que culminou na revogação das medidas determinadas pelas autoridades de Saúde locais e regionais".