Covid-19

Os cuidadores informais questionaram Governo e partidos sobre os apoios a que podem recorrer no âmbito da pandemia de covid-19 e se os projetos-piloto previstos no estatuto que lhes concede um subsídio avançam na quarta-feira.

"Mais do que nunca se justifica todo o apoio possível a este grupo de pessoas que, na atual situação de pandemia se reveste de crucial importância na prevenção da doença", salienta, em comunicado a Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI).

A associação lembra a "importância vital do distanciamento social" e a prestação de cuidados aos dependentes dos cuidadores informais, "principalmente agora que até as equipas de saúde comunitárias evitam as visitas domiciliárias, como forma de prevenção da covid-19".