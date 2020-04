Actualidade

Um terramoto de magnitude 6,5 atingiu na noite de terça-feira uma área remota do estado do Idaho, no oeste dos Estados Unidos, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Até ao momento não existem informações sobre eventuais vítimas ou danos causados pelo sismo, cujo epicentro foi localizado numa zona de montanha, longe de qualquer cidade com densidade populacional.

No entanto, o terramoto, que durou entre 20 e 30 segundos, segundo numerosos relatos, foi sentido no Idaho e nos estados vizinhos.