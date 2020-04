Covid-19

O Presidente dos EUA disse na terça-feira que está a equacionar restringir as viagens oriundas do Brasil, como fez com China e Europa, devido ao aumento de casos da covid-19 no país sul-americano.

"Sim, certamente estamos a estudar um veto [das viagens do Brasil]", disse Donald Trump, questionado sobre essa possibilidade durante a conferência de imprensa diária sobre o novo coronavírus.

"Estamos a estudar muitos países (...). O Brasil, por exemplo, não teve problemas até muito recentemente e agora começa a tê-lo", explicou.