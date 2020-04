Covid-19

O Governo timorense recuou e aprovou hoje um conjunto de exceções ao regime duodecimal para permitir ao Ministério das Finanças resolver vários "constrangimentos" causados pelas regras mais restritivas inicialmente aprovadas.

As mudanças pretendem agilizar a capacidade do Governo para, entre outras questões, responder ao impacto da covid-19 no país.

"A alteração visa permitir realizar a normal atividade do Estado, possibilitando a execução de despesa pública até ao limite fixado no Orçamento Geral do Estado do ano anterior e estabelecer um conjunto de salvaguardas que garantem uma gestão prudente das dotações orçamentais", referiu o Governo em comunicado.