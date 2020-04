Covid-19

Os estudantes alertaram hoje o ministro da Ciência e Ensino Superior para a necessidade de reforçar o sistema de ação social para combater os problemas criados pela redução dos rendimentos das famílias decorrentes das consequências da pandemia.

"A diminuição de rendimento de muitas famílias irá criar dificuldades no pagamento de rendas de outras despesas associadas ao ciclo de estudos. (...) O sistema de ação social tem de ser adaptado e reforçado para combater estas dificuldades", defendem as federações e associações de estudantes, numa carta enviada a Manuel Heitor.

Na missiva, os estudantes recordam que, na carta que receberam do ministro no âmbito do Dia Nacional do Estudante, o governante garantia que os apoios sociais de emergência estavam prontos para ser usados "no quadro legal e institucional em vigor", mas sublinham que, mais de uma semana depois, a resposta por parte do ministério é "exatamente nenhuma"