Covid-19

A Câmara da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, criou uma bolsa de alojamento para apoiar os profissionais de saúde, que vai funcionar em parceria com as unidades hoteleiras e operadores de alojamento local.

"Uma vez que, dada a sua exposição, estes profissionais correm mais risco de contágio, colocando assim em risco as suas famílias, torna-se urgente encontrar soluções alternativas. É no sentido de conferir mais segurança e tranquilidade a estes profissionais, no desempenho das suas funções, que surge esta bolsa de alojamento", refere aquele município em comunicado enviado à agência Lusa.

Esta autarquia presidida por Vítor Pereira esclarece que os profissionais apenas têm de apresentar a identificação profissional e indicar o período de estadia desejado, sendo que os pedidos de apoio devem ser dirigidos ao Gabinete de Apoio ao Presidente, através dos números 275 330 600 ou 275 330 634.