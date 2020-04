Covid-19

Os empresários de Ourém-Fátima pediram hoje ao Governo para atribuir maiores apoios ao concelho, tendo em conta o impacto da pandemia da covid-19 na região.

Numa mensagem dirigida aos associados, a presidente da direção da ACISO - Associação Empresarial de Ourém-Fátima, Purificação Reis, afirma ser "fundamental que sejam lançadas medidas adicionais, quer ao nível da Comissão Europeia, Governo ou mesmo Autarquia".

"Todos temos a consciência do impacto social do encerramento de empresas, tornando-se assim imperativa a concentração de esforços coletivos para que tal não aconteça", lê-se na missiva, que garante que "a ACISO continuará a dar o seu melhor para responder às várias questões dos associados, apoiando as empresas neste momento difícil".