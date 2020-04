Covid-19

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, anunciou hoje que as medidas de confinamento no país serão estendidas até 13 de abril, quando terminam as festividades da Páscoa.

"A decisão do Governo é no sentido de estender até 13 de abril todas as medidas para limitar as atividades e o movimento das pessoas", explicou Speranza, durante uma intervenção no senado italiano.

Até agora, a Itália havia decretado o isolamento e o encerramento de atividades não essenciais até 03 de abril, pelo que será necessário atualizar o decreto.