Covid-19

A Alemanha, o terceiro país com mais casos da Europa e o quinto do mundo, regista 67.366 infetados com o novo coronavirus, um crescimento de 5.453 em relação ao dia anterior.

O Instituto Robert Koch (RKI), entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, dá conta de 732 vítimas mortais.

Os estados regionais da Baviera e da Renânia do Norte-Vestefália continuam a ser os mais afetados com 16.497 e 14.351 casos respetivamente.