Covid-19

Espanha registou até hoje 102.136 pessoas infetadas com o coronavírus, 7.719 nas últimas 24 horas, e alcançou os 9.053 mortos, com um novo recorde de 864 no último dia, segundo a última atualização das autoridades sanitárias.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde espanhol desde o início da pandemia, há um total de 102.136 de casos confirmados, dos quais 9.053 morreram e 22.647 tiveram alta e são considerados como curados.

Na totalidade do país já precisaram de ser hospitalizadas 51.418 pessoas e passaram pelas unidades de cuidados intensivos 5.872 doentes.