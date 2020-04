Covid-19

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertou hoje para os efeitos negativos da pandemia covid-19 nas medições essenciais para prever o tempo, apontando a redução drástica do número de voos como um dos problemas.

Os instrumentos de bordo dos aviões comerciais registam informações meteorológicas que são transmitidas para as estações terrestres via satélite e a quantidade de dados recolhida, sobretudo nos céus europeus, caiu a pique nos últimos dias com a redução de atividade das companhias aéreas.

O diretor do sistema de vigilância terrestre da OMM, Lars Peter Riishojgaard, afirmou em conferência de imprensa virtual a partir de Genebra que "não há perigo imediato" de se perder o rasto ao clima a nível mundial, mas que se as medidas restritivas impostas para conter o contágio se prolongarem durante muitas semanas, perder-se-á quantidade e qualidade dos dados que permitem fazer previsões e emitir avisos.