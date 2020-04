Covid-19

Cerca de 85% das empresas de mediação imobiliária estão paradas ou com a atividade reduzida desde o início do isolamento devido à pandemia, mas mais de metade está a tentar preparar ativamente a retoma, segundo um inquérito divulgado hoje.

Elaborado pela Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal (ASMIP) junto dos seus associados, o inquérito conclui que, após 56,5% das empresas de mediação terem perdido "todos os negócios contratualizados nas últimas duas a três semanas", cerca de 33% estão atualmente "com a atividade parada", enquanto 52% "se encontram a trabalhar apenas a meio termo, concluindo processos que vinham de trás, mas sem acesso a novos clientes e produtos".

Neste contexto, refere a associação em comunicado, as empresas inquiridas afirmaram estar "em situação financeiramente má, mas para já estável", caso a paragem da atividade não for demasiado prolongada no tempo.