Venezuela

A União Europeia (UE) vai estudar as propostas avançadas pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, contemplando a realização de novas eleições na Venezuela e o afastamento dos dois principais atores e opositores políticos, foi hoje divulgado.

Segundo uma nota de imprensa, a UE acompanhou "com muita atenção" as propostas de Washington de "uma via para o fim da crise na Venezuela".

"Vamos estudar cuidadosamente as propostas e avaliá-las nos próximos dias", refere o comunicado do Serviço de Ação Externa da UE.