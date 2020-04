Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Pinhel lamentou hoje que o país não tenha tido a "coragem" de obrigar a uma quarentena os emigrantes e os cidadãos que chegam à região oriundos de outros pontos do país.

"Infelizmente, o país não teve a coragem e a determinação de tomar a medida de obrigatoriedade daqueles que vinham de fora para esta região, ou para o país. [As autoridades] não tiveram a coragem de o fazer, de obrigar as pessoas a ficar de quarentena, e o que está a acontecer no meu concelho, e no âmbito distrital, e também na zona de fronteira, é que todos os casos [de infetados com o coronavírus] são oriundos de pessoas que vieram do estrangeiro", disse hoje Rui Ventura à agência Lusa.

Para o presidente da autarquia de Pinhel, no distrito da Guarda, neste processo "houve uma falta de coragem da tomada de decisão" e o país está "agora a sofrer as consequências".