Síria

O número de mortos na guerra na Síria caiu em março para o nível mais baixo desde o início do conflito, em 2011, num contexto de pandemia do novo coronavírus e de cessar-fogo na província noroeste de Idlib.

Os dados são do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), que registou em março 508 mortos, incluindo 103 civis, o número mais baixo de vítimas mortais desde que esta ONG, com sede no Reino Unido e uma ampla rede de informadores no terreno, contabiliza as mortes no conflito.

Num comunicado divulgado hoje, o observatório precisa que cerca de metade dos 103 civis morreram em bombardeamentos das forças do regime e da sua aliada Rússia.