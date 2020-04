Covid-19

A Câmara de Castelo Branco está a criar uma zona de apoio de retaguarda no pavilhão municipal, equipada com 60 camas, que será utilizada em caso de emergência no âmbito do combate à covid-19, foi hoje anunciado.

"Esta é mais uma medida que vai ao encontro do trabalho que tem sido desenvolvido em cooperação com várias entidades, no combate ao vírus e à sua propagação", refere, em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

A Zona de Apoio de Retaguarda, localizada no Pavilhão Municipal, conta com 60 camas cedidas pelo Exército português e será utilizada, em caso de emergência, no âmbito do combate à covid-19, sendo que beneficia de uma localização privilegiada, junto à Unidade Local de Saúde (ULS) de Castelo Branco.