O Conselho Administrativo do Fundopesca decidiu hoje acionar este fundo de compensação salarial para os pescadores em todas as ilhas dos Açores, devido a quebras de rendimentos decorrentes da situação provocada pela pandemia da covid-19.

Numa nota enviada às redações, o Governo dos Açores explica que, "através de uma consulta escrita", os conselheiros deliberaram que "estão reunidas as condições para o acionamento do Fundopesca, após a análise das descargas efetuadas nos Açores entre 02 e 25 de março", tendo-se constatado "uma perda de rendimentos de 15 dias interpolados, num valor diário de venda de pescado em lota inferior a 35% do valor da média aritmética diária dos últimos três anos civis, calculada por ilha".

O FundoPesca foi criado em 2002 com o objetivo de atribuir uma compensação salarial aos pescadores dos Açores em determinadas situações que os impeçam de exercer a sua atividade.