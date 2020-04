Covid-19

A Biblioteca Municipal de Almeirim vai passar a entregar livros à porta e a de Mação, ambas no distrito de Santarém, inaugura o serviço de "take away" no mês em que se comemora o Livro.

Com a entrada em vigor do estado de emergência devido à pandemia da covid-19, no passado dia 18 de março, e com o encerramento de espaços públicos, o acesso às bibliotecas foi vedado, levando muitos leitores a questionar como poderiam continuar a ter acesso à leitura.

"Estávamos já a montar uma biblioteca móvel, num carro que adaptámos e que se destina igualmente a funcionar como espaço de cidadão móvel", mas, dada a situação de contingência criada pela covid-19, o município decidiu avançar com o projeto "Livro à Porta", aproveitando a disponibilidade dos funcionários, disse à Lusa o presidente da Câmara de Almeirim.