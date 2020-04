Covid-19

Os ministros das Finanças africanos alertaram hoje que o continente pode levar até três anos para recuperar dos efeitos da pandemia e defenderam um perdão de toda a dívida, e para todos os países, durante esse período.

No segundo encontro dos ministros das Finanças africanos, liderado pela secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), os governantes defenderam que o continente "está a enfrentar um profundo e sincronizado abrandamento económico e que a recuperação pode demorar até três anos".

No comunicado de imprensa que dá conta das conclusões da reunião, os governantes concordaram que "o foco imediato deve permanecer na frente humanitária e de saúde" e apontaram a necessidade de "continuar a alertar as pessoas sobre a importância dos testes e do distanciamento social".