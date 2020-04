Covid-19

O Festival Internacional de Edimburgo e o Festival Fringe, dedicados às artes performativas, à música, ao teatro e à ópera, previstos para agosto na capital escocesa, foram adiados para 2021 devido à pandemia, anunciaram hoje as respetivas organizações.

De acordo com o sítio 'online' dos festivais, devido às restrições sanitárias exigidas para responder à pandemia da covid-19, os dois eventos artísticos - considerados dos mais importantes na Escócia e no Reino Unido - foram cancelados este verão e deverão ser realizados em 2021.

Numa mensagem publicada no sítio 'online' do Festival Internacional de Edimburgo, Fergus Linehan, diretor do evento, lamenta o adiamento de centenas de apresentações de dança, ópera, cinema, conferências, música e teatro que estavam previstas no programa.