Covid-19

Os serviços médicos da Catalunha aconselham que, se houver um colapso das unidades de cuidados intensivos na região, se deve "limitar o esforço terapêutico com os pacientes com mais de 80 anos" e dar prioridade aos mais novos.

Um documento interno do Sistema de Emergência Médico (SEM) catalão, que depende do Departamento de Saúde do Governo regional, aconselha a "limitar o esforço terapêutico com os pacientes com mais de 80 anos de idade, dando prioridade àqueles que mais podem beneficiar, em termos de anos de vida ou da máxima possibilidade de sobrevivência".

O documento entregue aos profissionais de saúde do SEM em 25 de março último recomenda que os maiores de 80 anos não sejam entubados e que o tratamento lhes seja feito com uma máscara de oxigénio, acrescentando que, se estes não melhorarem, a morfina pode ser escolhida para aliviar a sensação de falta de ar.