Covid-19

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou hoje que ainda é cedo para conclusões sobre os efeitos das medidas de combate à covid-19, apesar de se verificar um abrandamento na tendência de expansão do vírus.

"É verdade que nos últimos dias se tem verificado essa tendência, mas é ainda cedo para tirar essa conclusão", afirmou o governante durante a habitual conferência de imprensa, em Lisboa, quanto questionado sobre as medidas de restrição impostas pelo Governo à população.

Neste sentido, garantiu que a linha a seguir será "não abrandar, para já" as medidas em vigor, no âmbito do estado de emergência.