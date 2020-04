Covid-19

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) tem a funcionar, desde o início de março, uma Célula Permanente de Crise (CPC) para "coordenar as ações de apoio" dos militares "no combate da pandemia covid-19, foi hoje anunciado.

Este gabinete de crise funciona no Comando Conjunto para as Operações Militares (CCOM) e "é responsável pela gestão de dados dos militares relativamente à infeção" pelo novo coronavírus, segundo um comunicado do EMGFA.

O comunicado esclarece também que foi acionado o Centro Logístico Conjunto e o Centro de Controlo de Movimentos para "maximizar a eficácia" da resposta das Forças Armadas "aos pedidos de apoio chegados através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)".