Covid-19

A Universidade de Coimbra anunciou hoje que vai apoiar a Associação Académica de Coimbra (AAC) com 240 mil euros, através de um contrato-programa que, face à pandemia da covid-19, não estará associado a atividades culturais e desportivas específicas.

O valor atribuído à AAC sofre um corte de 20 mil euros, em relação ao apoio atribuído pela Universidade de Coimbra (UC) no contrato-programa de 2019.

No entanto, este ano, "em função do impacto económico da pandemia da covid-19", o contrato-programa assume-se "como um apoio direto ao funcionamento da mais antiga associação de estudantes do país", salienta a UC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.