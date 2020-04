Covid-19

Com as instalações do clube e da escola, em Lisboa, encerradas devido à pandemia da covid-19, e sem previsão de reabertura, o Hot Clube de Portugal reinventa-se no mundo virtual, onde as aulas foram retomadas na segunda-feira.

O Hot Clube de Portugal (HCP) e a Escola de Jazz Luiz Villas-Boas encerraram no dia 12 de março. Na altura, foi anunciado que a reabertura deveria acontecer no início deste mês, mas hoje, em declarações à Lusa, a presidente do conselho diretivo do HCP, Inês Homem Cunha, referiu que não faz previsões.

"Qualquer previsão que pudéssemos fazer ia ter de ser alterada ou seria baseada em especulações, portanto achámos que não valia a pena. Neste momento não temos previsão nenhuma de quando podemos reabrir", disse Inês Homem Cunha.