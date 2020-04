Covid-19

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) ativou hoje uma linha de apoio emocional pediátrica destinada aos filhos dos seus profissionais de saúde e à população pediátrica da Região Centro, na sequência da pandemia da covid-19.

A linha telefónica de apoio está disponível através do número de telemóvel 967070130, de segunda a sexta-feira, entre as 13:00 e as 17:00, informou o CHUC, em comunicado enviado à agência Lusa.

"No contexto da pandemia da covid-19, torna-se fundamental implementar estratégias de suporte não só à população adulta, como também à população infantojuvenil", salienta a estrutura hospitalar.