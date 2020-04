Açores/Mau tempo

Desde janeiro, com o fretamento do navio Malena, que o abastecimento à ilha das Flores tem sido feito com regularidade, mas o Corvo continua a ter um abastecimento marítimo irregular, segundo comerciantes e autarcas.

A passagem do furacão Lorenzo, na noite de 01 para 02 de outubro de 2019, causou a destruição total do molhe e cais comercial do Porto das Lajes das Flores, causando constrangimentos ao abastecimento das ilhas do grupo Ocidental dos Açores.

Os florentinos passaram "por um período muito difícil, mas, com o fretamento do navio Malena, navio que reúne todas as condições para operar naquilo que resta do que era o cais acostável do Porto das Flores, e que serve perfeitamente a ilha, a situação regularizou", afirmou o presidente da Câmara de Santa Cruz das Flores, José Carlos Mendes.