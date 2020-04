Açores/Mau tempo

Seis meses depois da passagem do furacão Lorenzo, os agricultores da ilha das Flores esperavam recuperar com a chegada da primavera, mas temem agora os impactos do novo coronavírus no preço da carne.

"Preveem-se tempos muito difíceis para os agricultores", considera, em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Agrícola da Ilha das Flores, Valter Câmara.

"Ao fim de seis meses da passagem do furacão, quando poderiam as coisas começar a entrar na sua mínima normalidade - temos um barco que encosta já quinzenalmente nas Flores e transporta as mercadorias necessárias -, agora vem o novo coronavírus, que vai trazer sérios e graves problemas. Com certeza que a carne, que é o nosso principal setor, vai ter sérios problemas no seu preço, que irá baixar", concretiza o dirigente.