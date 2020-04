Covid-19

O PAN questionou hoje a Câmara do Porto sobre se vai exigir ao Governo a colaboração das Forças Armadas na distribuição de alimentos às pessoas em situação sem-abrigo, tal como foi assegurado em Lisboa.

"Apesar de ter havido um reforço das medidas para as pessoas em situação de sem-abrigo implementadas pelo município, estas são 'uma gota de água' para o que falta fazer. As respostas existentes parecem necessitar de uma maior integração e concertação entre as várias entidades envolvidas", afirmou Bebiana Cunha, deputada municipal do Porto e deputada à Assembleia da República, citada num comunicado.

Para a deputada, "este surto pode espoletar um verdadeiro desastre humanitário, se não houver um plano de contingência específico", pelo que importa saber se a Câmara do Porto "vai exigir as mesmas respostas que estão a ser implementadas em Lisboa", nomeadamente no que diz respeito à alimentação.