Covid-19

A Cooperativa de Viticultores e olivicultores (CVOFN) de Freixo de Numão anunciou hoje que vai apoiar vários lares do concelho de Foz Côa fornecendo aguardente vínica com 77% de álcool, considerado "um poderoso desinfetante".

"Trata-se de um poderoso desinfetante, superior a outros produtos como gel que são comercializados. Este produto sempre foi usado, desde o antigamente, para efetuar desinfeções por pessoas que a ele tinham acesso, já que se trata um produto de uso restrito ", indicou à Lusa o presidente da COVFN, Ilídio Santos.

Face aos problemas que a pandemia provocada pela covid-19 causou no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Foz Côa e perante as dificuldades de acesso ao gel desinfetante, a cooperativa decidiu apoiar os lares do concelho.