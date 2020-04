Covid-19

O município de Figueira de Castelo Rodrigo, em colaboração com a Plataforma de Ciência Aberta, está a produzir viseiras de proteção para profissionais de saúde, para combate à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

A autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarde, refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que as viseiras que estão a ser concebidas localmente, em colaboração com a Plataforma de Ciência Aberta (um projeto que foi criado em cooperação com a Universidade de Leiden, na Holanda), serão "posteriormente entregues aos profissionais de saúde do território", priorizando-se os lares de idosos "na próxima entrega".

O município também procedeu à aquisição de 250 viseiras de proteção para disponibilizar "às instituições em serviço de emergência", adianta.