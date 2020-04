Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que, devido à pandemia de covid-19, o Governo vai propor ao Presidente da República um conjunto de indultos "por razões humanitárias, apresentando ainda ao parlamento uma alteração legislativa do regime de execução de penas.

No final do Conselho de Ministros extraordinário de hoje, António Costa foi questionado pelos jornalistas sobre a situação nas prisões devido à pandemia da covid-19 e se o Governo admitia libertar presos com penas menores ou em fim de pena.

"Quanto à situação nas prisões aquilo que está previsto, e que temos trabalhado com o senhor Presidente da República também, é podermos trabalhar em três dimensões", começou por explicar.