Covid-19

A Assembleia da República vai debater e votar na quinta-feira a renovação do estado de emergência devido à pandemia de covid-19 e três diplomas do Governo no âmbito do combate ao surto, decidiu hoje a conferência de líderes.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, foi decidido "por maioria" que todos os projetos-lei e de resolução dos partidos - "cerca de uma centena de iniciativas" - também relacionados com a pandemia de covid-19 ficassem agendados para novo plenário no dia 08.

A conferência de líderes fixou ainda um outro plenário para dia 16 de abril, que poderá decidir nova prorrogação do estado de emergência.