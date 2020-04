Covid-19

Os bancos vão ter cerca de três meses para divulgar as contas do primeiro trimestre, em vez dos atuais dois meses, uma medida tomada no âmbito da crise da covid-19, informou hoje o Banco de Portugal.

Em comunicado, o regulador e supervisor bancário indicou que "considera adequado que a publicação e envio da informação relativa ao primeiro trimestre de 2020 possa ocorrer até 120 dias após o fim do trimestre", ou seja, até final de junho.

Até agora, os bancos tinham 60 dias (cerca de dois meses) para divulgar as contas trimestrais.