A Comissão de Trabalhadores (CT) da TAP reforçou hoje o apelo para que a transportadora "se torne 100% pública", depois de a empresa ter anunciado o 'lay-off' da maioria dos trabalhadores, segundo um comunicado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, a CT entende "que estas medidas são gravosas para os trabalhadores sob vários aspetos" e, por isso, não pode "concordar com as mesmas", questionando se "são necessárias", "uma vez que o caminho pode ser outro assim haja vontade".

A TAP vai avançar com um processo de 'lay-off' para 90% dos trabalhadores e com a redução do período normal de trabalho em 20% para os restantes colaboradores, para fazer face aos efeitos da pandemia de covid-19, informou na terça-feira a companhia aérea numa mensagem aos funcionários.