Covid-19

A estudante madeirense Jéssica Agrela diz ter vivido o "terror" em Brescia, na região da Lombardia, em Itália, onde a pandemia covid-19 mais se faz sentir, quer em casos positivos, quer em número de mortos.

Jéssica Agrela, de 21 anos de idade, natural da freguesia do Arco-da-Calheta, na Calheta, regressou na terça-feira à Madeira depois de 33 dias de isolamento social com a amiga Francisca Abreu, de 20 anos, também da ilha, mas de Câmara de Lobos, e juntas protagonizaram uma "odisseia" para sair de Itália em pleno estado de emergência.

Estas estudantes madeirenses estão a tirar a licenciatura em violino e bandolim no Conservatório Luca Marenzio, em Brescia, província da região da Lombardia, no norte de Itália, onde, segundo as estatística do Ministério da Saúde italiano, na terça-feira existiam 43 mil casos positivos.